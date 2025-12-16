К популярной онлайн-игре выпустили патч с новым героем и переделкой баланса

Существенные изменения затронули десятки героев. Наиболее заметно переработаны Lone Druid, Slark и Treant Protector. Lone Druid теперь может оплетать врагов корнями вне медвежьей формы, а его дух-медведь получил собственное дерево талантов. Slark стал более живучим за счет того, что Essence Shift стала врожденной способностью. Ее место заняла Saltwater Shiv, позволяющая красть регенерацию здоровья и скорость передвижения противников. Treant Protector получил усиленную версию Leech Seed, а улучшение от Aghanim’s Scepter сделало героя опаснее в лесных сражениях.