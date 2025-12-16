К популярной онлайн-игре выпустили патч с новым героем и переделкой баланса

Компания-разработчик Valve выпустила масштабное обновление Dota 2 под номером 7.40. Патч принес в игру нового героя Largo и серьезно изменил ключевые механики, способности персонажей, предметы и визуальное оформление карты.
Главным нововведением стало появление Largo, а также переработка системы развития талантов. Теперь для их открытия используются отдельные очки талантов, а не стандартные очки навыков. Одновременно были усилены башни четвертого уровня — при сохраненных казармах их броня увеличивается до 24 единиц, по 4 за каждую линию.
Разработчики изменили формулу начисления золота за помощь, подкорректировали характеристики Рошана и Терзателя, а также ослабили руны невидимости и ускорения. Часть правок направлена на снижение резких камбэков и перераспределение темпа игры в поздней стадии.
Существенные изменения затронули десятки героев. Наиболее заметно переработаны Lone Druid, Slark и Treant Protector. Lone Druid теперь может оплетать врагов корнями вне медвежьей формы, а его дух-медведь получил собственное дерево талантов. Slark стал более живучим за счет того, что Essence Shift стала врожденной способностью. Ее место заняла Saltwater Shiv, позволяющая красть регенерацию здоровья и скорость передвижения противников. Treant Protector получил усиленную версию Leech Seed, а улучшение от Aghanim’s Scepter сделало героя опаснее в лесных сражениях.
Серьезно обновлена система нейтральных предметов. Большинство старых предметов переработаны или удалены, добавлены новые. Из игры исчезли Ripper’s Lash, Sister’s Shroud, Spark of Courage, Magnifying Monocle, Outworld Staff и Pyrrhic Cloak. Вместо них введены шесть новых предметов первого и четвертого уровней, а также Riftshadow Prism пятого уровня.
Патч затронул и внешний вид карты. Разработчики обновили святыни мудрости Сил Света и Тьмы, защитные врата у обеих баз, а также мосты на сторонах карты. Изменения направлены на улучшение читаемости объектов и визуального восприятия ключевых зон.
Обновление 7.40 стало одним из самых крупных за последнее время и уже заметно повлияло на мету, вызвав активное обсуждение среди игроков и профессионального сообщества.
Читайте также: Выяснилось, какая диета портит россиянам сон даже без диабета.