Врач Мясников удивился общению пациента с нутрициологом

Врача и телеведущего Александра Мясникова сильно удивил разговор одного из пациентов с нутрициологом. О своих впечатлениях специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам медика, однажды к нему в клинику пришел 25-летний мужчина. Пациент сдал все анализы, его показатели были в пределах нормы. После парень решил обсудить результаты с нутрициологом. Мужчина общался со специалистом по громкой связи.
— У меня начинают шевелиться волосы на голове. Хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. «А белок у тебя 72» — а это норма, — «а я хотел бы видеть 76». Почему 76? «А АЛТ — показатель печени — у тебя снижен». Что и хорошо. То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие медицинскому постулату, — добавил он.
Ранее врач-терапевт Мясников также прокомментировал слова своей коллеги, доктора Елены Малышевой, которая предупредила россиян о том, что самостоятельно принимать магний может быть опасно для жизни.
Кроме того, телеведущий ранее делился со зрителями, как можно оценить состояние щитовидной железы. По его словам, для этого нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ).