Врач Мясников удивился общению пациента с нутрициологом

— У меня начинают шевелиться волосы на голове. Хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. «А белок у тебя 72» — а это норма, — «а я хотел бы видеть 76». Почему 76? «А АЛТ — показатель печени — у тебя снижен». Что и хорошо. То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие медицинскому постулату, — добавил он.