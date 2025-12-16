Ричмонд
18 фур «Роскосмоса» приехали на Байконур для ремонтных работ

На космодром Байконур прибыли 18 большегрузных машин с элементами и оборудованием для восстановления кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

К работам привлечены более 130 сотрудников предприятий «Роскосмоса», которые с соблюдением мер безопасности трудятся в две смены — с 8 утра до полуночи.

Отмечается, что утвержденный график работ жестко контролируется.

«Комплектующие кабины размещены в сооружении площадью более 13 тысяч квадратных метров. Начались работы по грунтовке и покраске деталей кабины. По мере готовности они будут перевозиться на стартовую площадку. Часть оборудования уже находится там. После грунтовки и покраски деталей специалисты приступят к монтажу кабины и автономным испытаниям», — пояснили в «Роскосмосе».

Несколькими днями ранее Российская государственная корпорация заявила о намерении полностью заменить поврежденную при недавнем запуске платформу. Напомним, авария, которая может надолго остановить пилотируемую космонавтику России, произошла 27 ноября 2025 года. Поврежденный стартовый комплекс — единственный, с которого можно производить пилотируемые пуски ракет «Союз» к МКС.