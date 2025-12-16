18 фур «Роскосмоса» приехали на Байконур для ремонтных работ

«Комплектующие кабины размещены в сооружении площадью более 13 тысяч квадратных метров. Начались работы по грунтовке и покраске деталей кабины. По мере готовности они будут перевозиться на стартовую площадку. Часть оборудования уже находится там. После грунтовки и покраски деталей специалисты приступят к монтажу кабины и автономным испытаниям», — пояснили в «Роскосмосе».