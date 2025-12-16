Ричмонд
ФСБ задержала подростка из Мариуполя по обвинению в теракте

В Мариуполе за поджоги сотовых вышек по заданию украинских спецслужб задержан 16-летний подросток.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ России задержали 16-летнего подростка из Мариуполя, которого подозревают в поджогах вышек сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.

«Установлено, что 16-ти летний подросток, находясь в поисках подработки, установил контакт с неизвестным лицом в мессенджере Telegram и по его заданию осуществил поджог вышки оператора связи на территории города», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Напомним, ранее в ФСБ заявили, что силовики задержали в пяти регионах 10 граждан РФ, которые, по версии ведомства, действуя по заданию спецслужб Украины, поджигали служебные машины правоохранительных органов, а также пытались нарушить работу объектов энергетики и транспорта.