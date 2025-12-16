Еще на 12 часов: власти продлили ограничение движения по трассе М-5 «Урал»

Сегодня утром, 16 декабря, в Башкирии продлили режим ограничения на федеральной трассе М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск). Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, с 09:00 запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1480-го по 1548-й километр.
Ограничение, введенное накануне в 17:15 из-за неблагоприятных погодных условий, было изначально запланировано до 00:00. Однако погодная обстановка не улучшилась, поэтому запрет продлили еще на 12 часов.
