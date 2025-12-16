Тело бывшего бойца UFC дос Сантоса нашли в Амазонке

В сентябре кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Азамат Яхутлов утонул во время купания в шторм в крымском городе Феодосия. Спасатель, который в тот день дежурил на пляже «Динамо», попытался помочь спортсмену, однако позднее его самого пришлось госпитализировать с переохлаждением и полученными травмами. Боец был серебряным призером Спартакиады молодежи России.