Тело бывшего бойца UFC дос Сантоса нашли в Амазонке

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеронимо дос Сантос утонул во время купания в реке Рио-Негро — крупнейшем левом притоке Амазонки. Водолазы в понедельник, 15 декабря, обнаружили его тело под камнями на дне реки.
45-летний спортсмен вошел в воду около 10:00 13 декабря, после чего не всплыл на поверхность. Бразилец зашел в реку на одном из опасных участков, где песок скрывает резкое углубление. При этом боец не умел плавать и, предположительно, попал в «яму» во время ныряния.
Согласно версии следствия, дос Сантос не рассчитал силы и не смог справиться с сильным подводным течением реки, передает портал MMA Fighting.
В сентябре кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Азамат Яхутлов утонул во время купания в шторм в крымском городе Феодосия. Спасатель, который в тот день дежурил на пляже «Динамо», попытался помочь спортсмену, однако позднее его самого пришлось госпитализировать с переохлаждением и полученными травмами. Боец был серебряным призером Спартакиады молодежи России.