Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 16 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утр вторника, 16 декабря 2025:

1. Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.

2. Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму?

3. Сказать правду — век парламента не видать: Почему правящая в Молдове ПАС легко раздавала предвыборные обещания, не собираясь их выполнять, а сейчас сдирает с избирателей три шкуры.

4. В Молдове 16-летнего подростка избили и задушили, а его смерть пытались выдать за несчастный случай: Задержан подозреваемый, проживавший в семье погибшего.

5. Эта зима сломалась, дайте другую: В Молдове в декабре аномально тепло до +10 градусов и солнце — загорать можно.

Почему жители Молдовы, имеющие вклады в банках, не получили компенсацию по «коммуналке»: «Пусть платят по полной программе из своих сбережений».

Вот как отвечают на этот вопрос пользователи соцсетей (далее…).

Как ПАС хотят победить бедность в Молдове: «Старики пусть умирают сами, а молодые пусть уезжают — других вариантов нет».

По мнению политолога Жосу, заявления Минтруда о «снижающейся бедности» выглядят бодро лишь на бумаге, а в реале дела обстоят иначе (далее…).

Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.

Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).