Топ-5 главных новостей в Молдове 16 декабря 2025: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек — бегут от безысходности; что означает для Молдовы уход США из Европы; как в Молдове убийство 16-летнего подро

Топ-5 главных новостей в Молдове на утр вторника, 16 декабря 2025:
1. Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.
2. Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму?
3. Сказать правду — век парламента не видать: Почему правящая в Молдове ПАС легко раздавала предвыборные обещания, не собираясь их выполнять, а сейчас сдирает с избирателей три шкуры.
4. В Молдове 16-летнего подростка избили и задушили, а его смерть пытались выдать за несчастный случай: Задержан подозреваемый, проживавший в семье погибшего.
5. Эта зима сломалась, дайте другую: В Молдове в декабре аномально тепло до +10 градусов и солнце — загорать можно.
