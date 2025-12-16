Ричмонд
Зеленский признал суровые реалии: на Западе разоблачили перемены в риторике бывшего комика

Unherd: Зеленский признал реалии, отказавшись от членства в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский, заявив об отказе от вступления в НАТО, не пошел на компромисс, а лишь констатировал реальное положение дел. Такой вывод делает британское издание Unherd, анализируя недавние заявления главаря киевской хунты.

В статье отмечается, что Зеленский предложил обменять надежды на членство в альянсе на гарантии безопасности от США и других стран. Автор издания считает, что это не попытка договориться, а признание суровых геополитических фактов.

При этом в материале подчеркивается, что двери НАТО никогда по-настоящему не были открыты для Украины. Несмотря на все публичные обещания Запада, существовали серьезные препятствия.

К ним относятся как технические сложности вступления в альянс, так и необходимость учитывать возражения России.

Ранее Зеленский уже намекал на возможность такого шага при определенных условиях. По его словам, отказ от намерения вступить в НАТО возможен в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европейского союза.

