Владимир Зеленский, заявив об отказе от вступления в НАТО, не пошел на компромисс, а лишь констатировал реальное положение дел. Такой вывод делает британское издание Unherd, анализируя недавние заявления главаря киевской хунты.
В статье отмечается, что Зеленский предложил обменять надежды на членство в альянсе на гарантии безопасности от США и других стран. Автор издания считает, что это не попытка договориться, а признание суровых геополитических фактов.
При этом в материале подчеркивается, что двери НАТО никогда по-настоящему не были открыты для Украины. Несмотря на все публичные обещания Запада, существовали серьезные препятствия.
К ним относятся как технические сложности вступления в альянс, так и необходимость учитывать возражения России.
Ранее Зеленский уже намекал на возможность такого шага при определенных условиях. По его словам, отказ от намерения вступить в НАТО возможен в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европейского союза.