В Челябинске самому возрастному волонтеру России вручили ключи от нового внедорожника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет о 86-летней Байрамбике Хамитовой. Потеряв на СВО сына, с лета 2023 года она совершила более 20 поездок на Донбасс.
«Бабушка Одуванчик», как называют ее бойцы, доставляет продукты, одежду, лекарства и вещи. В октябре ее автомобиль попал в ДТП, восстановлению не подлежит. Исполнительный директор АНО «Люди долга» Константин Билан на Гражданском форуме выразил готовность приобрести для нее новую машину.
И вот ключи от УАЗ «Патриот» и необходимые документы переданы Байрамбике Тагировне. Она сразу заявила, что уже 17 декабря отправляется в путь с давно собранным гуманитарным грузом.
Пенсионерка ведет активную волонтерскую и гуманитарную деятельность по поддержке бойцов на передовой. Она работала фельдшером и волонтером в госпиталях Макеевки и Авдеевки, лично организовывала и доставляла гуманитарные грузы, в том числе в военные госпитали.