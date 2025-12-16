В Челябинске самому возрастному волонтеру России вручили ключи от нового внедорожника

Пенсионерка ведет активную волонтерскую и гуманитарную деятельность по поддержке бойцов на передовой. Она работала фельдшером и волонтером в госпиталях Макеевки и Авдеевки, лично организовывала и доставляла гуманитарные грузы, в том числе в военные госпитали.