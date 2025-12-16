Сотрудница магазина в США обнаружила тело женщины в холодильнике

Сотрудница американского сетевого магазина Dollar Tree обнаружила мертвую покупательницу в холодильнике. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили на NBC6.
Инцидент произошел в Майами, штат Флорида. Работница утренней смены нашла в морозильной камере складского помещения тело 32-летней Элен Массиэлл Гарай Санчес. Позже полицейские выяснили, что женщина пришла в магазин перед закрытием и спряталась там.
Согласно данным следствия, погибшая ничего не купила — она сразу направилась в холодильник в задней части здания, где провела ночь. На данный момент детективы опрашивают родственников жертвы и пытаются выяснить, не страдала ли она от проблем с психическим здоровьем, уточнили на телеканале.
