В РФ и КНР улучшили материалы для производства датчиков дыхания

Максены — это материалы, которые хорошо проводят электричество и имеют большую поверхность. Их используют в устройствах для хранения энергии и в датчиках. Но на практике материалы плохо прилипают к некоторым поверхностям и быстро портятся от воздуха и воды. Из-за этого их свойства со временем ухудшаются.