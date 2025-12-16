В Роскосмосе рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре

Сообщения о прекращении российской пилотируемой программы не соответствуют действительности. Новый стартовый стол для ракет «Союз» на космодроме Байконур, поврежденный 27 ноября, будет готов к пускам в конце зимы 2026 года. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.