В Роскосмосе рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре

Сообщения о прекращении российской пилотируемой программы не соответствуют действительности. Новый стартовый стол для ракет «Союз» на космодроме Байконур, поврежденный 27 ноября, будет готов к пускам в конце зимы 2026 года. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
— Заместитель генерального директора госкорпорации (Дмитрий Баранов — прим. «ВМ») опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал исключить спекуляции по данному вопросу, — говорится в сообщении.
Сейчас на космодром приехали все элементы и оборудование для восстановления кабины обслуживания стартового стола. Работа идет в две смены, в ней принимают участие 130 сотрудников госкорпорации, передает РИА Новости.
27 ноября после запуска «Союза-2.1а» на Байконуре обнаружили повреждение ряда элементов стартового стола. В Роскосмосе уточнили, что для восстановления оборудования есть «все необходимые резервные элементы», писал ранее ТАСС.
20 августа отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с Байконура, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту. В состав экипажа спутника вошли 75 мышей, около полутора тысяч мух дрозофил, грибы и другие организмы.