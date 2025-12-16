Выяснилось, как 30-летний хит «Загуляю» Газманова внезапно стал вирусным

После публикации ролика пользователи начали активно копировать танец, добавляя к видео ироничные подписи. Контент быстро разошелся по платформам, превратившись в массовый флешмоб. За чуть более чем два месяца ролики с этим танцем набрали около 220 млн просмотров, охватив практически всю страну.