Выяснилось, как 30-летний хит «Загуляю» Газманова внезапно стал вирусным

Социальные сети захлестнул танцевальный флешмоб под песню народного артиста России Олега Газманова «Загуляю», написанную более 30 лет назад. Пользователи по всей стране запустили акцию под неофициальным названием «Танцуй, как Газманов», превратив старый хит в новый интернет-феномен.
Поводом для всплеска интереса стало закулисное видео с репетиции певца перед выступлением на конкурсе «Новая волна». Из-за сжатых сроков танцевальные движения к песне создавались непосредственно на месте, без полноценной подготовки. Газманов вместе с шоу-балетом отрабатывал номер за кулисами, и этот момент попал на камеру.
Артист показывал танцорам движения, которые традиционно исполнял во время инструментального проигрыша композиции. Импровизация легла в основу будущего тренда. Наибольшую популярность получил элемент, в котором исполнитель на согнутых коленях пружинит и прыгает из стороны в сторону.
После публикации ролика пользователи начали активно копировать танец, добавляя к видео ироничные подписи. Контент быстро разошелся по платформам, превратившись в массовый флешмоб. За чуть более чем два месяца ролики с этим танцем набрали около 220 млн просмотров, охватив практически всю страну.
Сам артист признался, что не ожидал подобного эффекта и до конца не понимает причины такого резонанса. По его оценке, сработало сочетание простой, энергичной хореографии и запоминающейся мелодии, которая, несмотря на возраст песни, оказалась понятной и близкой новой аудитории.
В результате танцевальный элемент стал самостоятельным мемом, а внимание пользователей сместилось не столько к самой композиции, сколько к движению, которое неожиданно превратило архивный номер в один из самых узнаваемых трендов сезона.
