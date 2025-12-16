TMZ: Режиссеру Райнеру и его жене перерезали горло в ходе семейного конфликта

Американскому режиссеру и актеру Робу Райнеру, а также его супруге Мишель перерезали горло во время семейной ссоры. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в TMZ, ссылаясь на источник.
На данный момент в убийстве подозревается их сын Ник. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Тела обнаружила дочь супругов. После она сообщила полиции, что преступление мог совершить ее брат, так как он «предельно опасен».
— Робу Райнеру и его жене Мишель перерезал горло член их семьи, предположительно, после ссоры в их доме в Лос-Анджелесе, — добавили в публикации.
О трагедии стало известно 15 декабря. На телах убитых нашли многочисленные ножевые ранения. Опознание изначально осложнилось из-за пожара, вспыхнувшего в здании. Чем был известен американский режиссер — в материале «Вечерней Москвы».
Для многих Голливуд олицетворяет славу и богатую жизнь, однако для некоторых звезд это обернулось трагедией. Какие голливудские знаменитости были убиты — в материале «Вечерней Москвы».