В Омской области разработали программу по повышению рождаемости

В Омской области утвердили региональную программу «Охрана материнства и детства», срок действия которой продлится до 2030 года. Цель новой программы — стимулировать омичек больше рожать.
Добиться этого власти планируют с помощью развития материально-технической базы роддомов, перинатальных центров и детских поликлиник.
Так, ежегодно материально-техническая база как минимум двух перинатальных центров или роддомов должна пополняться новым оборудованием. Каждый год планируется открывать по три новых женских консультаций, как минимум четыре детских поликлиники должны получать новое мобильное оборудование. Кроме того, до 718 случаев в год должно увеличиться использование вспомогательных репродуктивных технологий.
Власти планируют, что эти меры позволят повысить рождаемость. К 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в Омской области должен составить 1,6. По итогам 2024 года этот показатель составил 1,42.