В Омской области разработали программу по повышению рождаемости

Так, ежегодно материально-техническая база как минимум двух перинатальных центров или роддомов должна пополняться новым оборудованием. Каждый год планируется открывать по три новых женских консультаций, как минимум четыре детских поликлиники должны получать новое мобильное оборудование. Кроме того, до 718 случаев в год должно увеличиться использование вспомогательных репродуктивных технологий.