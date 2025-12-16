В Перми брошенный на улице кот ищет дом после переезда хозяйки в интернат

Как рассказывают волонтёры, семилетний кот по имени Персик жил с пожилой хозяйкой в посёлке Усть-Качка. Питомец отправлялся на прогулки, но был домашним. В 2025 году жизнь пенсионерки и Персика изменилась — женщину отправили в дом престарелых и запретили ей брать с собой кота. Со слезами ей пришлось расстаться с питомцем.