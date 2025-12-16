В Перми брошенный на улице кот ищет дом после переезда хозяйки в интернат

Кот, брошенный на улице после переезда хозяйки в дом престарелых, ищет дом в Перми, сообщает приют «Счастливый хвост».
Как рассказывают волонтёры, семилетний кот по имени Персик жил с пожилой хозяйкой в посёлке Усть-Качка. Питомец отправлялся на прогулки, но был домашним. В 2025 году жизнь пенсионерки и Персика изменилась — женщину отправили в дом престарелых и запретили ей брать с собой кота. Со слезами ей пришлось расстаться с питомцем.
После переезда дом пенсионерки был заперт на замок, а сам кот оказался на улице.
«Он все это время сидел у дома и всё надеялся, что любимая хозяйка вернётся. Другая бабушка увидела бедолагу из окна и стала подкармливать. Несмотря на состояние здоровья и невозможность выходить на улицу, добрая женщина кидала прямо из окна еду для Персика», — рассказывает «Счастливый хвост».
До наступления морозов кота удалось забрать в приют. Персика поместили в клетку, но он всё ещё не привык к изменениям в своей жизни. О том, как забрать ручного кота, можно узнать в сообществе приюта.