Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми брошенный на улице кот ищет дом после переезда хозяйки в интернат

Питомец семь лет жил с пожилой хозяйкой.

Источник: Соцсети

Кот, брошенный на улице после переезда хозяйки в дом престарелых, ищет дом в Перми, сообщает приют «Счастливый хвост».

Как рассказывают волонтёры, семилетний кот по имени Персик жил с пожилой хозяйкой в посёлке Усть-Качка. Питомец отправлялся на прогулки, но был домашним. В 2025 году жизнь пенсионерки и Персика изменилась — женщину отправили в дом престарелых и запретили ей брать с собой кота. Со слезами ей пришлось расстаться с питомцем.

После переезда дом пенсионерки был заперт на замок, а сам кот оказался на улице.

«Он все это время сидел у дома и всё надеялся, что любимая хозяйка вернётся. Другая бабушка увидела бедолагу из окна и стала подкармливать. Несмотря на состояние здоровья и невозможность выходить на улицу, добрая женщина кидала прямо из окна еду для Персика», — рассказывает «Счастливый хвост».

До наступления морозов кота удалось забрать в приют. Персика поместили в клетку, но он всё ещё не привык к изменениям в своей жизни. О том, как забрать ручного кота, можно узнать в сообществе приюта.