Омские таможенники развернули 21 тонну овощей из-за фальшивой справки

15 декабря в омском управлении Россельхознадзора сообщили о нарушении на контрольном посту «Черлакский». В кузове грузовика, следовавшего из Кыргызстана, находилась 21 тонна фальсификата — редьки, пекинской и краснокочанной капусты, моркови и репы. Попытку ввозда этой партии пресекли.