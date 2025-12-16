Ричмонд
Омские таможенники развернули 21 тонну овощей из-за фальшивой справки

Капуста, редька и морковь из Кыргызстана не прошли фитоконтроль.

Источник: Комсомольская правда

15 декабря в омском управлении Россельхознадзора сообщили о нарушении на контрольном посту «Черлакский». В кузове грузовика, следовавшего из Кыргызстана, находилась 21 тонна фальсификата — редьки, пекинской и краснокочанной капусты, моркови и репы. Попытку ввозда этой партии пресекли.

«Было выявлено грубое нарушение: фитосанитарный сертификат признан недействительным. Перевозчик не указал в сопроводительных документах партию краснокочанной капусты весом 1 тонна, фактически находящуюся в грузовом отсеке малины. Отсутствие полных сведений о грузе создает риски проникновения на территорию страны карантинных объектов», — поделились некоторыми деталями в ведомстве.

На перевозчика за нарушение правил транспортировки подкарантинных товаров наложили взыскание по соответствующей статье КоАП РФ. Сам большегруз с овощами был возвращен на территорию Казахстана под контролем инспекторов Россельхознадзора.

