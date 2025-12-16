Самозанятым начнут платить по больничному

Документ вводит новый механизм пока в тестовом режиме и будет действовать с 2026 по 2028 год, сообщает 360.ru.
Чтобы претендовать на пособие по временной нетрудоспособности, самозанятым потребуется добровольно подключиться к системе страхования и выбрать один из двух тарифов по взносам в Социальный фонд: 1 344 или 1 920 рублей в месяц, пишет «Сибдепо».
В зависимости от выбранного пакета максимальный размер страховой выплаты в случае болезни составит 35 или 50 тыс. рублей. Конкретная сумма пособия по больничному листу будет зависеть от продолжительности уплаты страховых взносов.
Базовая страховая сумма, от которой рассчитываются выплаты, будет индексироваться вместе с минимальным размером оплаты труда.