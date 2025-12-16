Самозанятым начнут платить по больничному

Чтобы претендовать на пособие по временной нетрудоспособности, самозанятым потребуется добровольно подключиться к системе страхования и выбрать один из двух тарифов по взносам в Социальный фонд: 1 344 или 1 920 рублей в месяц, пишет «Сибдепо».