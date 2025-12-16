В Башопере прокомментировали включение песни Instasamka в спектакль

По запросу «Башинформа» в пресс-службе театра прокомментировали необычную для уфимцев трактовку:
«Вставка данной композиции была задумкой режиссера в контексте идеи спектакля, что всё продается за деньги. Тем не менее песня была вставлена не в первоначальном виде, а подготовлена оркестровка и речитатив переведен на итальянский язык. Если вспомнить постановки “Севильского цирюльника” на разных сценах, можно заметить тот факт, что и до этого были музыкальные вставки в партию Розины».
По словам гендиректора театра Александра Алексеева, такая практика возникла еще в XVII веке. Вставная ария могла заменять существующую арию или добавляться в оперу. Вставки могли быть написаны как самим композитором, так и другим автором — с ведома или без ведома основного композитора. Большинство вставок составляли арии, реже вставлялись не оперные песни. Также руководитель театра уточнил, что с Instasamka включение ее песни заранее было согласовано, авторские права соблюдены.
Что касается отказа артистов труппы участвовать в данном спектакле, в Башопере ответили, что по причине включения этой песни в спектакль отказалась лишь одна певица.
«Часто между постановщиками и артистами могут возникать недопонимания режиссерской концепции, что приводит к тому, что артист отказывается от роли, либо режиссёр меняет исполнителя. Партию Розины изначально готовили пять артисток оперной труппы, но пока мы выпустили только один состав. В феврале пройдут ещё два премьерных спектакля, и как будет дальше, кто выйдет в главной партии, пока не известно», — ответили в пресс-службе театра.
Ранее «Башинформ» публиковал комментарий о концепции оперы московского режиссера-постановщика Сергея Широкова. Единственный спектакль «Севильский цирюльник» состоялся 11 декабря, на премьере был аншлаг.