За 1,8 млн рублей: животноводческий комплекс в Башкирии выставили на торги

Администрация Ермолаевского сельсовета Куюргазинского района Башкирии выставила на торги животноводческий комплекс в деревне Сандин-2й. Как сообщается в документации, в состав лота входят семь нежилых зданий ферм общей площадью почти пять тысяч квадратных метров, а также земельные участки под ними площадью около 7,3 тысяч квадратных метров.