За 1,8 млн рублей: животноводческий комплекс в Башкирии выставили на торги

В Башкирии животноводческий комплекс продают за 1,8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ермолаевского сельсовета Куюргазинского района Башкирии выставила на торги животноводческий комплекс в деревне Сандин-2й. Как сообщается в документации, в состав лота входят семь нежилых зданий ферм общей площадью почти пять тысяч квадратных метров, а также земельные участки под ними площадью около 7,3 тысяч квадратных метров.

Начальная цена всего комплекса составляет миллион 795 тысяч рублей. Покупателям предоставляется возможность приобрести как весь комплекс целиком, так и отдельные фермы в его составе.

Прием заявок от участников торгов продлится еще чуть меньше месяца — до 11 января. Сам электронный аукцион состоится через три дня, 14 января, на «Единой электронной торговой площадке».

