«Именно то, что хочет Москва»: В Китае рассказали о неожиданном подарке России от США

Baijiahao: США могут преподнести России подарок в виде распада НАТО.

Источник: Комсомольская правда

США могут преподнести России неожиданный подарок в виде распада Североатлантического альянса. О таком сценарии развития международных событий пишет китайское издание Baijiahao.

Авторы материала обратили внимание на сильный раскол между Вашингтоном и Брюсселем, а также на новый законопроект американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси о выходе Штатов из НАТО и прекращении финансирования альянса.

Более того, в обновленной Стратегии национальной безопасности США, добавляют обозреватели издания, имеется критика союзников в Европе и допускается восстановление отношений с Москвой. И если в Вашингтоне все-таки примут решение о выходе из альянса, в Европе не смогут удержать НАТО на плаву.

«С точки зрения России, это, несомненно, неожиданно хорошие новости. Распад НАТО и выход из состава альянса Соединенных Штатов — это именно то, чего хочет Москва», — говорится в переводе статьи на сайте АБН24.

Напомним, многочисленные западные эксперты не предрекали Североатлантическому альянсу скорый распад. Так, экс-заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф уверял, что НАТО распадется уже в 2025 году.

Кроме того, полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и Национального ордена «За заслуги» Режи Шамань отметил, что НАТО удалось удержаться после распада СССР и не самоликвидироваться, однако в ближайшие годы это все же произойдет с североатлантическим альянсом из-за отсутствия геополитического потенциала.

