«Роскосмос» назвал сроки восстановления стартовой площадки на Байконуре

Госкорпорация «Роскосмос» планирует завершить восстановление стартового комплекса для ракет «Союз-2.1а» на Байконуре к концу зимы 2026 года. Об этом заявил заместитель генерального директора корпорации Дмитрий Баранов.
Баранов сообщил, что на космодром уже доставили все необходимые элементы для ремонта кабины обслуживания. Работы идут по утвержденному графику, который строго контролируется.
Он также опроверг слухи о закрытии российской пилотируемой программы из-за неисправности. По его словам, подобные спекуляции следует исключить.
Начальник Центра испытаний Петр Майданов уточнил, что в работах задействованы 130 сотрудников. Они трудятся в две смены, а оборудование размещено на площади более 13 тысяч квадратных метров.
Как ранее отмечал профессор Игорь Бармин, задача — быстро смонтировать новую кабину и провести испытания. Это позволит продолжить пилотируемые запуски с данной площадки.