Железнодорожный вокзал станет одной из скульптур ледового городка в Челябинске

Ледовый городок на площади Революции откроется в конце декабря (архивное фото).
Одной из скульптур ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» на площади Революции станет железнодорожный вокзал. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре администрации города. В мэрии ранее URA.RU рассказали про дворец спорта «Юность», который также войдет в число скульптур новогоднего городка.
«Продолжаем знакомить вас со скульптурными композициями ледового городка “Челябинск, с юбилеем!” на площади Революции. Следующая скульптурная композиция — железнодорожный вокзал. Вокзал Челябинска всегда входил в топ лучших вокзалов России еще со времен Советского союза», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Первое здание железнодорожного вокзала в Челябинске построили в 1892 году. Деревянное помещение не было предназначено для долгого ожидания поездов. За свою историю вокзал станции «Челябинск-главный» видел многое: потоки переселенцев, эшелоны строителей Магнитки, эвакуации. Проектированием нового вокзала с конца 1950-х занимался архитектор Леонид Чуприн.
Одной из скульптур предстоящего ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» станет дворец спорта «Юность», сообщили ранее URA.RU в администрации города. Челябинские архитекторы переработали проект Минского дворца спорта, добавив козырек и крыльцо. Объект построили в рекордные сроки — всего за год.
Строительство ледового новогоднего городка на площади Революции началось 5 декабря. Тема этого года — 290-летие Челябинска. Начальная стоимость тендера на строительство и обслуживание городка составила 29,9 миллиона рублей.