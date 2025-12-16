Железнодорожный вокзал станет одной из скульптур ледового городка в Челябинске

Одной из скульптур ледового городка «Челябинск, с юбилеем!» на площади Революции станет железнодорожный вокзал. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре администрации города. В мэрии ранее URA.RU рассказали про дворец спорта «Юность», который также войдет в число скульптур новогоднего городка.