Искалеченных бойцов СВО массово везут в Екатеринбург — реакция омбудсмена Москальковой

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова наградила благодарственной грамотой основателя клиники реабилитации в Екатеринбурге врача-невролога Ирину Волкову. Памятный документ за спасение и восстановление бойцов СВО вручили в мультимедийном парке «Россия — Моя история», передает корреспондент URA.RU. Грамоту от федерального омбудсмена преподнесла свердловская коллега Татьяна Мерзлякова.
Москалькова отметила вклад врача в возвращение военнослужащих к полноценной жизни. Волкова в беседе с URA.RU подчеркнула, что воспринимает награду как оценку работы всей команды. «Очень приятно получить благодарность от Татьяны Москальковой, ведь это подтверждение того, что наша клиника на верном пути и делает все правильно. Каждый день мы ведем борьбу за жизнь каждого бойца, и когда получаем успехи в реабилитации, то, конечно, радуемся. Надеюсь, что нам хватит сил и дальше помогать нашим ребятам», — сказала она.
Татьяна Мерзлякова на церемонии подчеркнула, что реабилитация — ключевой этап в возвращении военнослужащих к мирной жизни. По ее словам, к Волковой на лечение приезжают бойцы из разных регионов России. В клинике каждому пациенту подбирают индивидуальную программу восстановления, которая помогает вернуть утраченные навыки. «Большая мультидисциплинарная команда медиков ежедневно проводит сложную работу, направленную на социальную и физическую адаптацию военных», — подчеркнула Мерзлякова.
В рамках мероприятия в парке «Россия — Моя история» Ирина Волкова также вручила благодарственные письма журналистам, которые на протяжении нескольких лет освещают тему реабилитации бойцов. Среди награжденных — корреспондент URA.RU Джанита Джаллатова и редактор уральской редакции канала «Соловьев LIVE» Андрей Гусельников. По словам врача, медийная поддержка помогает привлекать внимание к проблемам раненых военнослужащих и расширять возможности помощи тем, кто вернулся с фронта.