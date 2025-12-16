Искалеченных бойцов СВО массово везут в Екатеринбург — реакция омбудсмена Москальковой

Москалькова отметила вклад врача в возвращение военнослужащих к полноценной жизни. Волкова в беседе с URA.RU подчеркнула, что воспринимает награду как оценку работы всей команды. «Очень приятно получить благодарность от Татьяны Москальковой, ведь это подтверждение того, что наша клиника на верном пути и делает все правильно. Каждый день мы ведем борьбу за жизнь каждого бойца, и когда получаем успехи в реабилитации, то, конечно, радуемся. Надеюсь, что нам хватит сил и дальше помогать нашим ребятам», — сказала она.