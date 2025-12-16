В Башкирии с трудными подростками будут работать волонтеры

Родители ребенка, состоящего на учете в КДН, смогут сами выбирать подходящего наставника и обращаться в организации из официального перечня. Это нововведение упростит работу комиссий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и даст родителям возможность осознанно выбирать наставника для своего ребенка, привлекая к его воспитанию авторитетных и профессиональных помощников из числа проверенных граждан и организаций.