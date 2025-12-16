В Башкирии с трудными подростками будут работать волонтеры

Проект закона предусматривает введение в систему профилактики безнадзорности механизм наставничества, уточнили в пресс-службе регионального заксобрания.
— Учет детей, находящихся на контроле Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Профилактическую помощь им оказывают органы образования, здравоохранения, социальные службы и молодежные организации. То есть это относительно закрытая система: сторонние организации и волонтеры могут привлекаться к работе с трудными подростками только по специальному поручению уполномоченных служб, — пояснил спикер парламента Константин Толкачев.
По его мнению, принятие законопроекта позволит развить институт наставничества и сделать систему более гибкой и эффективной. Для этого будет создана единая федеральная база, состоящая из двух реестров.
Планируется, что наставники смогут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов. Второй реестр будет включать информацию о некоммерческих организациях, соответствующих установленным требованиям. Рассматривать заявления и включать кандидатов в реестр будет специальная комиссия.
Родители ребенка, состоящего на учете в КДН, смогут сами выбирать подходящего наставника и обращаться в организации из официального перечня. Это нововведение упростит работу комиссий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и даст родителям возможность осознанно выбирать наставника для своего ребенка, привлекая к его воспитанию авторитетных и профессиональных помощников из числа проверенных граждан и организаций.
Напомним, что проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан” в первом чтении был принят в октябре.
