«Обязали бы мыть полы»: Цискаридзе высказался о поступке Григорьевой в театре

Телеведущая канала «Россия 24» Мария Григорьева на балете «Щелкунчик» в Большом театре разлеглась на перилах в ложе зрительного зала. О ее поступке в личном блоге высказался российский танцор Николай Цискаридзе.
Общественность уже несколько дней обсуждает непристойное поведение журналистки. По словам артиста, девушке необходимо ознакомиться с книгой «Мозаика. Балет. Щелкунчик». Там она сможет узнать о правилах поведения в театре.
— Книга написана для тех людей, которые хотят знать, что такое театр и как строится спектакль на примере «Щелкунчика». Но, увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Ее обязали бы две недели мыть полы в театре за такое неуважение, — отметил он.
Журналистку «Москвы 24» уволили из-за видео в ее личном Telegram-канале с комментарием о самолете Москва — Пхукет, который 3 декабря подал сигнал бедствия. На кадрах редактор оперативного отдела Евгения Оболашвили, комментируя новости о сигнале бедствия, который подал самолет, говорит, что хочет «поработать как надо», поэтому хочет, чтобы «был фарш».