Дрозденко: над Ленинградской областью, предварительно, сбили БПЛА

Срочная новость.
Согласно предварительной информации, беспилотный летательный аппарат был сбит в районе Киришского района Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
