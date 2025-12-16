Главные новости к утру 16 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 декабря 2025.
Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным
Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сообщил, что недавно беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным. Таким образом он ответил на вопрос о том, были ли у него в последнее время контакты с лидером РФ. Подробностей диалога с Путиным Трамп не привел.
США требует от Украины отказаться от Донбасса в обмен на безопасность
Киев должен отказаться от территорий, занятых Россией, в рамках урегулирования конфликта в обмен на предоставление гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Устава НАТО. Такое требование выдвинула Украине администрация президента США. Вашингтон предупредил, что следующее предложение будет менее выгодным.
Американские ВВС уничтожили три катера в Тихом океане
ЕС настаивает на численности ВСУ в 800 тысяч бойцов
Лидеры Евросоюза во время консультаций в Берлине 15 декабря пришли к единому мнению, что численность Вооруженных сил Украины в мирное время должна составлять не менее 800 тысяч человек. В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что такая армия позволит Киеву сдерживать конфликты и защищать территорию.
В МИД России сделали заявление по поводу отношений с Грузией
Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, но при условии, что Грузия не станет «разменной монетой» в действиях против России. Об этом заявил представитель МИД РФ Михаил Калугин. Дипломат заверил, что российская сторона стремится к «стабильным отношениям» с Грузией, и отметил, что власти страны демонстрируют здоровый прогматизм.