«Он сводил людей с ума»: Трамп высмеял убийство Райнера и подвергся критике со стороны обеих партий

Reuters: Трамп пошутил об убийстве режиссера Роба Райнера.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высмеял убийство режиссера Роба Райнера и подвергся критике со стороны обеих партий. Об этом сообщается Reuters.

В сообщении в соцсетях Трамп назвал Райнера «измученным и страдающим» и заявил, что он и его жена скончались «предположительно из-за гнева», выступая против президента-республиканца.

«Он, как известно, сводил людей с ума своей безудержной одержимостью президентом Дональдом Трампом», — написал Трамп.

Публикация Трампа вызвала критику со стороны обеих партий США.

«Это семейная трагедия, а не политика или политические враги», — написала республиканка Тейлор Грин.

Бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод назвал пост Трампа бессердечным.

Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены Мишель Зингер-Райнер были обнаружены в особняке семейной пары в Калифорнии. На них присутствовало множество ножевых ранений. Страшную находку обнаружила их младшая дочь, 28-летняя Роми.

Ранее KP.RU писал, что главным подозреваемым стал средний сын супругов — Ник. Полиция США арестовала сына именитого голливудского режиссера.

