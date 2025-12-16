«Он сводил людей с ума»: Трамп высмеял убийство Райнера и подвергся критике со стороны обеих партий

Президент США Дональд Трамп высмеял убийство режиссера Роба Райнера и подвергся критике со стороны обеих партий. Об этом сообщается Reuters.
В сообщении в соцсетях Трамп назвал Райнера «измученным и страдающим» и заявил, что он и его жена скончались «предположительно из-за гнева», выступая против президента-республиканца.
«Он, как известно, сводил людей с ума своей безудержной одержимостью президентом Дональдом Трампом», — написал Трамп.
Публикация Трампа вызвала критику со стороны обеих партий США.
«Это семейная трагедия, а не политика или политические враги», — написала республиканка Тейлор Грин.
Бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод назвал пост Трампа бессердечным.
Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены Мишель Зингер-Райнер были обнаружены в особняке семейной пары в Калифорнии. На них присутствовало множество ножевых ранений. Страшную находку обнаружила их младшая дочь, 28-летняя Роми.
Ранее KP.RU писал, что главным подозреваемым стал средний сын супругов — Ник. Полиция США арестовала сына именитого голливудского режиссера.