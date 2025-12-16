В центре Екатеринбурге в час пик встали трамваи

Трамваи встали из-за ДТП.
В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Челюскинцев и Папанина встали трамваи. Причиной этому стала авария, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии.
«Информация о задержке движения появилась в 8:59, были затронуты маршруты № 3, 7, 12, 21, 23 в оба направления. Причиной стало ДТП с участием двух автомобилей», — говорится в сообщении. Спустя час движение восстановили.
Ранее в Екатеринбурге уже происходили похожие инциденты с остановкой трамвайного движения из-за ДТП. В час вечернего пика на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта столкновение двух легковых автомобилей полностью парализовало движение трамваев в сторону гостиницы «Исеть».