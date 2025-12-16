Ростовские власти объяснили, что делать, если после аварии на ТЭЦ в квартире нет тепла

Напомним, авария на ТЭЦ-2 в Советском районе произошла в ночь на 15 декабря. Из-за нее без тепла и горячей воды остались около 1400 домов и социальных объектов. Отключение затронуло пять районов Ростова-на-Дону: Советский, Железнодорожный, Октябрьский, Ленинский и Кировский.