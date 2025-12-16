Ростовские власти объяснили, что делать, если после аварии на ТЭЦ в квартире нет тепла

В правительстве Ростовской области объяснили жильцам домов, отключенных от отопления и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-2 в Ростове, что делать, если тепло не возвращается в квартиру.
Как сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко, основные работы по устранению аварии завершены:
— Гидравлический режим в теплосетях полностью восстановлен. Температура теплоносителя сейчас плавно повышается до нормативных значений.
Всем управляющим компаниям переданы указания подключить многоквартирные дома. Этот процесс идет в рабочем порядке с учетом технических особенностей каждого здания.
— Если в вашем доме по-прежнему отсутствует отопление или горячее водоснабжение после завершения этапа наладки на ТЭЦ, убедительно прошу обратиться в вашу управляющую компанию для проведения внутренней проверки и запуска системы в вашем здании, — добавил Владимир Ревенко.
Ситуация находится на постоянном контроле. Специалисты следят за всеми параметрами, чтобы подача тепла была стабильной.
Напомним, авария на ТЭЦ-2 в Советском районе произошла в ночь на 15 декабря. Из-за нее без тепла и горячей воды остались около 1400 домов и социальных объектов. Отключение затронуло пять районов Ростова-на-Дону: Советский, Железнодорожный, Октябрьский, Ленинский и Кировский.
