Сколько стоит полет в Курган из Москвы и Санкт-Петербурга на Новый год

Гости из столиц могут прилететь в Курган 31 декабря.
Прямые рейсы в Курган из Москвы и Санкт-Петербурга на Новый год по стоимости отличаются почти в два раза. Из Москвы билет на 30 декабря обойдется в 14 тысяч рублей без багажа. Об этом сообщает популярный сайт по продаже авиабилетов.
«Последний рейс в 2025 году из Москвы в Курган состоится во вторник 30 декабря. Пребывает самолет 31 декабря в 03:20 по местному времени. Стоимость билета 14 150 рублей, без багажа», — говорится на сайте.
Жителям северной столицы билет в Курган на Новый год обойдется практически в два раз дороже — в 26 тысяч рублей. Но и по этой цене билеты раскуплены, осталось всего четыре.
Отправиться наоборот прямым рейсом из Кургана в Москву 31 декабря — дешевле. Еще остались билеты за девять тысяч рублей. Второй вариант для путешественников из Кургана — полет накануне первого января в Санкт-Петербург за 11,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что рейс из Москвы в Курган задержался. В московских аэропортах фиксировались массовые задержки из ‑за временных ограничений на прием и выпуск самолетов после сбития ПВО Минобороны нескольких БПЛА, летевших к столице. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний.