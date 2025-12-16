В Узбекистане раскрыли необычную схему ввоза наркотиков: опий в мраморных плитах

Правоохранители задержали 33-летнего гражданина иностранного государства, который под видом поставки мраморных плит организовал тайную доставку запрещённых веществ в Узбекистан. Как выяснилось, именно в этих строительных материалах и были спрятаны наркотики.
На месте были задержаны и трое его подельников — граждане Узбекистана 30 и 44 лет, проживающие в Самаркандской области. Их роль заключалась в распространении наркотических средств уже внутри страны.
В ходе оперативных мероприятий у членов преступной группы было изъято в общей сложности 37 кг 421 г наркотического средства — «экстракционного опия». Это особо опасный наркотик, получаемый из маковой соломы или других частей мака с помощью химической экстракции.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по этому делу продолжаются.