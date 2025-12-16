Ричмонд
В Узбекистане раскрыли необычную схему ввоза наркотиков: опий в мраморных плитах

Vaib.uz (Узбекистан. 16 декабря). Оперативники Службы государственной безопасности раскрыли весьма изощрённую схему ввоза наркотиков на территорию страны.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранители задержали 33-летнего гражданина иностранного государства, который под видом поставки мраморных плит организовал тайную доставку запрещённых веществ в Узбекистан. Как выяснилось, именно в этих строительных материалах и были спрятаны наркотики.

На месте были задержаны и трое его подельников — граждане Узбекистана 30 и 44 лет, проживающие в Самаркандской области. Их роль заключалась в распространении наркотических средств уже внутри страны.

В ходе оперативных мероприятий у членов преступной группы было изъято в общей сложности 37 кг 421 г наркотического средства — «экстракционного опия». Это особо опасный наркотик, получаемый из маковой соломы или других частей мака с помощью химической экстракции.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по этому делу продолжаются.