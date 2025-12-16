В Фергане появится свой «маленький Токио»: стартовал амбициозный проект Shogun City

Фергана решила не отставать от новых трендов и объявила о запуске своего «маленького Токио» — крупного строительного проекта Shogun City.
По заявлениям местных чиновников, это будет уникальный комплекс, который появится в жилом массиве «Янги Узбекистон» — «Экошахар». Проект включает японский сад, гостиничный и ресторанный комплекс, современный жилой квартал Sakura Garden, а также бизнес-центр. Архитектурная концепция разработана с учетом гармоничного сочетания японских традиций и современного стиля.
Главным инвестором выступает компания Micado Development, которую возглавляет Окуда Такефуми. Именно под его руководством команда японских предпринимателей реализует столь масштабный проект за пределами Японии. Общая стоимость инициативы составляет 60 миллионов долларов.
Авторы проекта уверены: Shogun City станет своеобразной платформой для привлечения новых японских инвесторов и повысит туристическую привлекательность всего региона.