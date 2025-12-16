В Фергане появится свой «маленький Токио»: стартовал амбициозный проект Shogun City

По заявлениям местных чиновников, это будет уникальный комплекс, который появится в жилом массиве «Янги Узбекистон» — «Экошахар». Проект включает японский сад, гостиничный и ресторанный комплекс, современный жилой квартал Sakura Garden, а также бизнес-центр. Архитектурная концепция разработана с учетом гармоничного сочетания японских традиций и современного стиля.