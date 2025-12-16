Ричмонд
В соцсетях обсуждают видео, где директор школы прибивает телефон ученика к доске: что произошло на самом деле?

Vaib.uz (Узбекистан. 16 декабря). В последние дни соцсети буквально взорвались после появления необычного видео: якобы директор одной из школ Самаркандской области конфисковал мобильный телефон у ученика и прилюдно… прибил его гвоздём к доске объявлений! Этот «метод воспитания» вызвал лавину комментариев, мемов и обсуждений среди пользователей.

Источник: Соцсети

В комментариях под вирусным роликом развернулась жаркая полемика. Одни родители негодовали: «Ребёнок всегда должен быть на связи! Сегодня без телефона — как без рук!» Другие, напротив, заявляли: «В школах должны учиться, а не зависать в TikTok! Телефонам там не место». Не обошлось и без предложений ввести официальный запрет на телефоны во всех учебных заведениях.

Точку в этом обсуждении поставило управление дошкольного и школьного образования Самаркандской области. Чиновники оперативно провели проверку и сообщили: «Данный случай не происходил ни в одной из школ Самаркандской области».

Всё бы ничего, но на вопросы «А где это было?», «Это вообще реальное видео?» и «Может, это даже не школа?» — официальные источники ответить не смогли. Так что интрига осталась неразрешённой, а видео продолжает гулять по соцсетям и собирать лайки.