В соцсетях обсуждают видео, где директор школы прибивает телефон ученика к доске: что произошло на самом деле?

В комментариях под вирусным роликом развернулась жаркая полемика. Одни родители негодовали: «Ребёнок всегда должен быть на связи! Сегодня без телефона — как без рук!» Другие, напротив, заявляли: «В школах должны учиться, а не зависать в TikTok! Телефонам там не место». Не обошлось и без предложений ввести официальный запрет на телефоны во всех учебных заведениях.