В соцсетях обсуждают видео, где директор школы прибивает телефон ученика к доске: что произошло на самом деле?

В комментариях под вирусным роликом развернулась жаркая полемика. Одни родители негодовали: «Ребёнок всегда должен быть на связи! Сегодня без телефона — как без рук!» Другие, напротив, заявляли: «В школах должны учиться, а не зависать в TikTok! Телефонам там не место». Не обошлось и без предложений ввести официальный запрет на телефоны во всех учебных заведениях.
Точку в этом обсуждении поставило управление дошкольного и школьного образования Самаркандской области. Чиновники оперативно провели проверку и сообщили: «Данный случай не происходил ни в одной из школ Самаркандской области».
Всё бы ничего, но на вопросы «А где это было?», «Это вообще реальное видео?» и «Может, это даже не школа?» — официальные источники ответить не смогли. Так что интрига осталась неразрешённой, а видео продолжает гулять по соцсетям и собирать лайки.