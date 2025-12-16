Лидеры ЕС подписали заявление с гарантиями безопасности для Украины

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о последствиях размещения европейских миротворцев на Украине. Дипломат заявил, что такие силы немедленно станут законной военной целью для России. Он подчеркнул, что подобный шаг со стороны ЕС был бы серьезной ошибкой и привел бы к ответным ударам.