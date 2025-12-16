Лидеры ЕС подписали заявление с гарантиями безопасности для Украины

Европейский союз официально представил план долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам встречи лидеров в Берлине.
Документ обязывает ЕС и впредь оказывать Киеву масштабную военную помощь. Целью называется поддержка украинской армии в 800 тысяч человек и создание возглавляемых Европой многонациональных сил для помощи ВСУ.
Евросоюз также предлагает создать под руководством США механизм проверки перемирия. Гарантии безопасности предполагают военный, разведывательный и экономический ответ на любую агрессию против Украины.
Отдельный пункт посвящен финансированию восстановления Украины. Лидеры ЕС договорились выделить значительные средства, в том числе за счет использования замороженных российских активов. Они вновь подтвердили поддержку вступления Украины в Евросоюз.
При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о последствиях размещения европейских миротворцев на Украине. Дипломат заявил, что такие силы немедленно станут законной военной целью для России. Он подчеркнул, что подобный шаг со стороны ЕС был бы серьезной ошибкой и привел бы к ответным ударам.