Башкирию вновь признали лидером по защищенности прав потребителей

Башкирию вновь признали лидером по защищенности прав потребителей.

Источник: Башинформ

Первое место в России занял Башкортостан в федеральном рейтинге защищенности прав потребителей. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Как подчеркнул глава кабмина РБ, регион становится лидером уже третий год подряд.

«Это результат системной работы. В республике действует около 880 муниципальных программ защиты прав потребителей. За 9 месяцев более 17 тысяч жителей получили бесплатную правовую помощь, подготовлено свыше 200 претензий и исков, предотвращен ущерб почти на 6 млн рублей», — поделился Назаров.

Ранее уфимцу возместили двойную стоимость несостоявшегося обучения.