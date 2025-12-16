Башкирию вновь признали лидером по защищенности прав потребителей.

Первое место в России занял Башкортостан в федеральном рейтинге защищенности прав потребителей. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Как подчеркнул глава кабмина РБ, регион становится лидером уже третий год подряд.
«Это результат системной работы. В республике действует около 880 муниципальных программ защиты прав потребителей. За 9 месяцев более 17 тысяч жителей получили бесплатную правовую помощь, подготовлено свыше 200 претензий и исков, предотвращен ущерб почти на 6 млн рублей», — поделился Назаров.
