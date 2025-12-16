Ричмонд
Жена депутата из Тольятти извинилась после поездки рожать «за бугор»

Жена депутата Думы Тольятти Александра Дорожкина вернулась в Россию после «рождественской» поездки в Чили, где она собиралась родить ребёнка ради получения «сильного паспорта».

Как сообщается в СМИ, после возвращения женщина опубликовала извинения за свой пост и закрыла страницу в социальных сетях. Текст самого извинения приводит ряд телеграм-каналов, правда в комментариях под этими постами, люди недоумевают как извинения на закрытой странице могут увидеть те люди, которых эта ситуация действительно задела и разозлила.

Кроме того, судя по всему, эти извинения не помогли и Александра Дорожкина планируют вывести из состава местного политсовета.

Скандал разгорелся после того, как пользователи соцсетей раскритиковали поездку супруги депутата, отметив, что она могла воспользоваться зарубежным гражданством ребёнка для собственных целей, в то время как в России обсуждается вопрос патриотического воспитания и честного исполнения государственных обязанностей.