Жена депутата из Тольятти извинилась после поездки рожать «за бугор»

Как сообщается в СМИ, после возвращения женщина опубликовала извинения за свой пост и закрыла страницу в социальных сетях. Текст самого извинения приводит ряд телеграм-каналов, правда в комментариях под этими постами, люди недоумевают как извинения на закрытой странице могут увидеть те люди, которых эта ситуация действительно задела и разозлила.
Кроме того, судя по всему, эти извинения не помогли и Александра Дорожкина планируют вывести из состава местного политсовета.
Скандал разгорелся после того, как пользователи соцсетей раскритиковали поездку супруги депутата, отметив, что она могла воспользоваться зарубежным гражданством ребёнка для собственных целей, в то время как в России обсуждается вопрос патриотического воспитания и честного исполнения государственных обязанностей.