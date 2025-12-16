Ученые нашли в Антарктиде «шар смерти», переваривающий добычу заживо

Ученые в рамках международной научной экспедиции у берегов Антарктиды нашли необычную хищную губку, которой дали название «шар смерти». Об этом сообщили в Daily Mail.
Специалисты обнаружили новый вид губки из рода хондрокладий. Внешне она выглядит хрупкой и напоминает скопление полупрозрачных пузырьков на тонких стеблях. Несмотря на это, губка является активным хищником.
Ее поверхность усеяна микроскопическими крючками, которыми она ловит мелких ракообразных, обволакивает их и постепенно высасывает питательные вещества. Из-за необычного способа охоты губка и получила прозвище «шар смерти».
Изначально открытие сделал подводный аппарат SuBastian. Он нашел губку на глубине 3601 метр к востоку от острова Монтегю. Кроме того, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд, уточнили в издании.
