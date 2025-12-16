Ученые нашли в Антарктиде «шар смерти», переваривающий добычу заживо

Изначально открытие сделал подводный аппарат SuBastian. Он нашел губку на глубине 3601 метр к востоку от острова Монтегю. Кроме того, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд, уточнили в издании.