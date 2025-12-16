Ричмонд
В Уфе утвердили концепцию реконструкции бывшего кинотеатра «Искра»

Он начале работ речи пока не идет.

Источник: Главархитектура Уфы

Архитектурный совет в Главархитектуре утвердил концепцию обновления бывшего кинокомплекса «Искра» на проспекте Октября. Ранее здание приобрела частная фирма ООО «Компания ГДК».

На первом этаже здания вместо глухих стен появятся панорамные окна. Крытую лестницу-пристрой уберут и вернут главному входу парадный вид. Историческую часть фасада обновят фактурной штукатуркой и сохранят узнаваемый силуэт.

Внутри планируют разместить фитнес-клуб, детские студии, рестораны, магазины и офисы.

«Важно понимать, что пока мы говорим только об утверждении визуальной концепции. О сроках начала работ говорить рано, но первый шаг к преображению заброшенного объекта уже сделан», — прокомментировали в Главархитектуре.

Напомним, что весной кинотеатр «Искра» исключили из объектов культурного наследия. Здание передали в муниципальную собственность после пожара, а затем — коммерческой структуре.