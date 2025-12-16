В четырёх секторах столицы запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
Дачия, 12/2, Христо Ботева, 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 — с 08:50 до 13:00.
Христо Ботева, 19/1, 19/4, Теилор, 4, 6, 6A, 16— с 13:00 до 16:30.
Буюканы:
27 марта, 2−4, пер. Барьера Скулень, 1, Друмул Кручий, 26−30, 34, 38−44, 50−64, 64/2, 33−69, 69A — с 13:00 до 16:30.
Кодрилор, 999 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы:
Мештерул Маноле, 3 — частично с 09:00 до 17:00.
Колоница, 3158 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Московский проспект, 22, 26, 28, 28/1, 28/2, 9001, Студенческая, 5, 9, 999, 9999 — с 09:00 до 16:30.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).
Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.
«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).
Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.
В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).