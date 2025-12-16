Ричмонд
Пассажирский самолет едва не врезался в истребители США над Карибским морем

Пассажирскому самолету пришлось совершить маневр, чтобы избежать столкновения с американскими истребителями над Карибским морем.

Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue, летевший из Нью-Йорка на Кюрасао, едва не столкнулся над Карибским морем у побережья Венесуэлы с истребителями ВВС США, материал из The Sun перевел aif.ru.

Пилот борта назвал сближение «возмутительным».

«Они пролетели прямо по нашему курсу. Прямо перед нами, в пяти милях, может, в двух или трёх милях, пролетел самолёт-заправщик ВВС США, и он был на той же высоте, что и мы. Нам пришлось прекратить набор высоты», — заявил командир воздушного судна.

Он также добавил, что военный самолет не включил транспондер.

«Члены нашего экипажа обучены правильным действиям в различных ситуациях во время полёта, и мы ценим то, что они оперативно сообщили о сложившейся ситуации нашему руководству», — заявили в авиакомпании.

Уточняется, что о ситуации доложили федеральным властям. В ВВС США инцидент пока не прокомментировали.

Ранее в Мексике при падении бизнес-джета погибли шесть человек.

