Пассажирский самолет едва не врезался в истребители США над Карибским морем

«Они пролетели прямо по нашему курсу. Прямо перед нами, в пяти милях, может, в двух или трёх милях, пролетел самолёт-заправщик ВВС США, и он был на той же высоте, что и мы. Нам пришлось прекратить набор высоты», — заявил командир воздушного судна.