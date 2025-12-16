Ричмонд
В Узбекистане пройдут международные мероприятия по водосбережению

Главе республики доложили о работе в водном хозяйстве по повышению энергоэффективности, развитию научного потенциала и укреплению международного сотрудничества.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане пройдут два крупных международные мероприятия по водосбережению, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о работе в водном хозяйстве в части повышения энергоэффективности, развития научного потенциала и укрепления международного сотрудничества.

Отмечалось, что в текущем году Ташкент принимал первую центральноазиатскую конференцию, посвященную услугам питьевого водоснабжения и водоотведения, а также международную конференцию по случаю вступления в силу Водного кодекса.

«В качестве логического продолжения этих мероприятий в марте следующего года планируется проведение Ташкентской международной водной недели. Форум станет площадкой для укрепления сотрудничества с международными институтами и странами региона, диалога в вопросах рационального использования водных ресурсов и внедрения “зеленых” технологий», — говорится в сообщении.

Руководитель страны дал указания по организации этого мероприятия на высоком уровне и тщательной подготовке к международному форуму, посвященному водосберегающим технологиям в регионе Приаралья, который также состоится в 2026 году.