В Узбекистане пройдут международные мероприятия по водосбережению

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане пройдут два крупных международные мероприятия по водосбережению, сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о работе в водном хозяйстве в части повышения энергоэффективности, развития научного потенциала и укрепления международного сотрудничества.
Отмечалось, что в текущем году Ташкент принимал первую центральноазиатскую конференцию, посвященную услугам питьевого водоснабжения и водоотведения, а также международную конференцию по случаю вступления в силу Водного кодекса.
«В качестве логического продолжения этих мероприятий в марте следующего года планируется проведение Ташкентской международной водной недели. Форум станет площадкой для укрепления сотрудничества с международными институтами и странами региона, диалога в вопросах рационального использования водных ресурсов и внедрения “зеленых” технологий», — говорится в сообщении.
Руководитель страны дал указания по организации этого мероприятия на высоком уровне и тщательной подготовке к международному форуму, посвященному водосберегающим технологиям в регионе Приаралья, который также состоится в 2026 году.