СК заявил о блокировке 14,7 тысячи мошеннических сайтов в Беларуси. Подробности озвучил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Сергей Гамко. Информация опубликована на сайте ведомства.
Гамко сообщил про возможности разработанного сотрудниками главного управления цифрового развития программного комплекса, который в онлайн-режиме обнаруживает в интернете рекламируемые различными сервисами преступные ресурсы.
— Благодаря эффективному использованию комплекса за 11 месяцев текущего года по представлениям Следственного комитета на территории Беларуси ограничен доступ к 14 723 интернет-ресурсам, — подчеркнул начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия.
По его словам, по 80% выявленных и оперативно заблокированных ресурсов не было совершено ни одного преступления.
