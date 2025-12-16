Светлана Дружинина празднует 90-летие

16 декабря отмечает юбилей актриса, режиссер, сценарист и кинопродюсер Светлана Дружинина.
Бесподобной красоты антагонистка Анфиса в «Девчатах», режиссер любимого с детства телесериала «Гардемарины, вперед!», продолжение которого «Гардемарины 1787» вышло в 2023 году, Светлана Сергеевна продолжает активную работу. Она является президентом жюри фестиваля исторических фильмов «КиноВЕЧЕ», много снимается для телевидения, а ко дню рождения актрисы на одном из центральных отечественных телеканалов выходит посвященный ей и ее мужу, оператору Анатолию Мукасею документальный фильм. Накануне юбилея Светлана Дружина пообщалась с «Вечерней Москвой».
— Праздновать буду весело — с семьей, друзьями, коллегами, но слова «юбилей» не люблю. Его у нас совершенно неправильно употребляют, не понимают его значения. Слово пришло к нам из иврита. Юбилейный год — это каждый пятидесятый год, соответствующий особому порядку исчисления лет во времена Ветхого Завета в среде израильского народа. Так что круглые даты правильнее было называть днями рождения, — рассказала Дружинина.
Светлана Дружинина дебютировала на экране в 1955 году в фильме «За витриной универмага», другой ее известной работой стала роль Ларисы, жены тракториста Матвея (Вячеслав Тихонов) в ленте Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Анфиса в «Девчатах» — одна из любимых ролей, но съемки дались Дружининой непросто. Режиссерский дебют молодой выпускницы ВГИКа (Дружинина подала документы на факультет, как только сын Толик пошел в детский сад) состоялся благодаря писателю Вениамину Каверину. Он доверил ей экранизацию своего романа «Исполнение желаний».
ДОСЬЕ.
Светлана Сергеевна Дружинина — актриса, кинорежиссер, сценаристка, кинопродюсер, народная артистка РФ. Родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В 1955 году окончила хореографическое училище при Большом театре, в 1960 году окончила актерский факультет ВГИКа. Снялась в таких фильмах, как «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах», «Сердце России». Среди режиссерских работ: «Дульсинея Тобосская», «Сватовство гусара», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!».