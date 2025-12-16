Светлана Дружинина празднует 90-летие

— Праздновать буду весело — с семьей, друзьями, коллегами, но слова «юбилей» не люблю. Его у нас совершенно неправильно употребляют, не понимают его значения. Слово пришло к нам из иврита. Юбилейный год — это каждый пятидесятый год, соответствующий особому порядку исчисления лет во времена Ветхого Завета в среде израильского народа. Так что круглые даты правильнее было называть днями рождения, — рассказала Дружинина.