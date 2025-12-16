Ричмонд
Житель Ямала два раза подряд пережил клиническую смерть

На Ямале у мужчины два раза подряд зафиксировали клиническую смерть, но он выжил. Медики Ноябрьска смогли ему помочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Врачи смогли спасти мужчине жизнь.

«Ноябрянин никогда не жаловался на здоровье, его самочувствие внезапно ухудшилось на работе. Уже в больнице у мужчины дважды остановилось сердце», — пояснили в ведомстве.

Врачи поставили мужчине диагноз — инфаркт. Медики Ноябрьской городской больницы оперативно провели операцию и восстановили кровоток в сосудах.

Ранее в Ноябрьске уже сообщалось о случае, когда мужчине с сердечными проблемами спасли жизнь. Тогда при ЭКГ у пациента внезапно ухудшилось состояние, его срочно госпитализировали в Ноябрьскую ЦГБ, где провели стентирование коронарной артерии и восстановили кровоснабжение сердца.