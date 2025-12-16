Житель Ямала два раза подряд пережил клиническую смерть

Ранее в Ноябрьске уже сообщалось о случае, когда мужчине с сердечными проблемами спасли жизнь. Тогда при ЭКГ у пациента внезапно ухудшилось состояние, его срочно госпитализировали в Ноябрьскую ЦГБ, где провели стентирование коронарной артерии и восстановили кровоснабжение сердца.