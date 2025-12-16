Ричмонд
Сотни тюменцев потеряют работу в начале 2026 года

В Тюменской области за первые три месяца 2026 года под сокращение попадут 298 работников. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Больше всего сотрудников уволят в января — 147 человек.

«По данным мониторинга высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата предполагается к поэтапному высвобождению в январе 2026 года 147 сотрудников, в феврале — 87 и в марте — 64 сотрудника. Информация о запланированном массовом высвобождении работников организациями в органы службы занятости не поступала», — рассказали агентству в инфоцентре.

Информацию о планируемом сокращении персонала предоставили перевозчики, научные организации, отели/гостиницы/хостелы. Также сведения подали фирмы по управлению холдинг-компаниями.

В ноябре сообщалось, что в регионе до конца года сократят 389 работников. Увольнения планировали 43 компании.