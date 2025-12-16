Сотни тюменцев потеряют работу в начале 2026 года

«По данным мониторинга высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата предполагается к поэтапному высвобождению в январе 2026 года 147 сотрудников, в феврале — 87 и в марте — 64 сотрудника. Информация о запланированном массовом высвобождении работников организациями в органы службы занятости не поступала», — рассказали агентству в инфоцентре.