Сотни тюменцев потеряют работу в начале 2026 года

Больше всего сотрудников уволят в января — 147 человек.
В Тюменской области за первые три месяца 2026 года под сокращение попадут 298 работников. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. Больше всего сотрудников уволят в января — 147 человек.
«По данным мониторинга высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата предполагается к поэтапному высвобождению в январе 2026 года 147 сотрудников, в феврале — 87 и в марте — 64 сотрудника. Информация о запланированном массовом высвобождении работников организациями в органы службы занятости не поступала», — рассказали агентству в инфоцентре.
Информацию о планируемом сокращении персонала предоставили перевозчики, научные организации, отели/гостиницы/хостелы. Также сведения подали фирмы по управлению холдинг-компаниями.
В ноябре сообщалось, что в регионе до конца года сократят 389 работников. Увольнения планировали 43 компании.