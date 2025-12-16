Появилось видео, как спецназ ворвался к адвокату из Екатеринбурга

Соколов известен тем, что неоднократно критиковал свердловское ГУФСИН. Прошлым летом он стал фигурантом уголовного дела о распространении экстремистских материалов. Якобы он публиковал ложные сведения о деятельности свердловского ГУФСИН в telegram-канале и там же ставил ссылку на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Он отрицает вину. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.