Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео, как спецназ ворвался к адвокату из Екатеринбурга

В распоряжении URA.RU появилось видео, как спецназ ворвался в квартиру к екатеринбургскому адвокату Роману Качанову, которого подозревают в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Качанов заявил силовикам, что не понимает сути претензий.

Следственные действия проходят у троих активистов, специализирующихся на правах осужденных.

В распоряжении URA.RU появилось видео, как спецназ ворвался в квартиру к екатеринбургскому адвокату Роману Качанову, которого подозревают в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Качанов заявил силовикам, что не понимает сути претензий.

«Не трогайте меня», — сказал Качанов, открыв дверь. После этого ему рассказали, что в отношении него возбуждено уголовное дело.

Обыски также проходят у юристов Алексея Соколова и Ларисы Захаровой. По мнению следствия, троица якобы занималась правозащитной деятельностью, получая гранты от признанных нежелательными в РФ организаций. Качанова, Захарову и Соколова увезли на допрос в следственные органы. С просьбой проверить их к силовикам ранее обратилась общественница Екатерина Сапрыкина.

Соколов известен тем, что неоднократно критиковал свердловское ГУФСИН. Прошлым летом он стал фигурантом уголовного дела о распространении экстремистских материалов. Якобы он публиковал ложные сведения о деятельности свердловского ГУФСИН в telegram-канале и там же ставил ссылку на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Он отрицает вину. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.