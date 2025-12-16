Появилось видео, как спецназ ворвался к адвокату из Екатеринбурга

Следственные действия проходят у троих активистов, специализирующихся на правах осужденных.
В распоряжении URA.RU появилось видео, как спецназ ворвался в квартиру к екатеринбургскому адвокату Роману Качанову, которого подозревают в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Качанов заявил силовикам, что не понимает сути претензий.
«Не трогайте меня», — сказал Качанов, открыв дверь. После этого ему рассказали, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Обыски также проходят у юристов Алексея Соколова и Ларисы Захаровой. По мнению следствия, троица якобы занималась правозащитной деятельностью, получая гранты от признанных нежелательными в РФ организаций. Качанова, Захарову и Соколова увезли на допрос в следственные органы. С просьбой проверить их к силовикам ранее обратилась общественница Екатерина Сапрыкина.
Соколов известен тем, что неоднократно критиковал свердловское ГУФСИН. Прошлым летом он стал фигурантом уголовного дела о распространении экстремистских материалов. Якобы он публиковал ложные сведения о деятельности свердловского ГУФСИН в telegram-канале и там же ставил ссылку на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Он отрицает вину. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.