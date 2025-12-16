Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Иркутск-Братск задерживается из-за замены самолета

Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска задерживается рейс из Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, причиной стала замена воздушного судна компанией-перевозчиком.

— По предварительной информации, вылет из Иркутска теперь назначен на 15:00 (по местному времени — Ред.) 16 декабря. В Братске рейс ожидают 72 пассажира. Им уже предложены прохладительные напитки и горячее питание, — уточнили в аэропорту.

В это время Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Перевозчик пообещал предоставить все необходимое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 16 декабря в иркутском аэропорту из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.