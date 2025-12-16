Рейс Иркутск-Братск задерживается из-за замены самолета

В аэропорту Братска задерживается рейс из Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, причиной стала замена воздушного судна компанией-перевозчиком.
— По предварительной информации, вылет из Иркутска теперь назначен на 15:00 (по местному времени — Ред.) 16 декабря. В Братске рейс ожидают 72 пассажира. Им уже предложены прохладительные напитки и горячее питание, — уточнили в аэропорту.
В это время Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Перевозчик пообещал предоставить все необходимое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 16 декабря в иркутском аэропорту из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейсы ушли в Улан-Удэ, Читу и Красноярск.