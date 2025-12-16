Рейс Иркутск-Братск задерживается из-за замены самолета

— По предварительной информации, вылет из Иркутска теперь назначен на 15:00 (по местному времени — Ред.) 16 декабря. В Братске рейс ожидают 72 пассажира. Им уже предложены прохладительные напитки и горячее питание, — уточнили в аэропорту.