NYT: Роберт Райнер поссорился с сыном из-за наркотиков вечером перед убийством

Вечером перед тем как были найдены тела американского режиссера Роберта Райнера и его жены Мишель, мужчина поссорился с сыном Ником на вечеринке американского комика Конана О’Брайена в Западном Лос-Анджелесе. Режиссер заявил сыну, что его поведение было неуместным. Предположительно, оно было связано с употреблением наркотиков. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
— Другой участник (вечеринки — прим. «ВМ») сказал, что не был свидетелем конфликта, но узнал Роба Райнера в толпе и заметил, что младший Райнер держался на периферии неформальной встречи. Гость сказал, что он и другие участники были обеспокоены, и несколько человек прокомментировали поведение Ника Райнера, сказав, что он выглядел встревоженным и неловким, — передает газета.
О трагедии стало известно 15 декабря — на телах убитых нашли многочисленные ножевые ранения. Позднее СМИ сообщили, что Робу Райнеру и его супруге перерезали горло во время семейной ссоры. Опознание изначально осложнилось из-за пожара, начавшегося в здании. В рамках расследования убийства режиссера полиция Лос-Анджелеса задержала Ника. Чем был известен американский режиссер — в материале «Вечерней Москвы».