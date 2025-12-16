NYT: Роберт Райнер поссорился с сыном из-за наркотиков вечером перед убийством

— Другой участник (вечеринки — прим. «ВМ») сказал, что не был свидетелем конфликта, но узнал Роба Райнера в толпе и заметил, что младший Райнер держался на периферии неформальной встречи. Гость сказал, что он и другие участники были обеспокоены, и несколько человек прокомментировали поведение Ника Райнера, сказав, что он выглядел встревоженным и неловким, — передает газета.